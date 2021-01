Juventus, Morata al lavoro per recuperare dall’infortunio e mette nel mirino l’Inter

La Juventus ha ritrovato entusiasmo dopo la vittoria sul Milan. Valeva tre punti ma probabilmente vale molto di più per quanto riguarda l’aspetto psicologico. Sono stati tre punti fondamentali per i bianconeri che affronteranno domenica 10 gennaio alle 20.45 il Sassuolo e poi il 17 gennaio l’Inter a San Siro. Alvaro Morata sta migliorandole sue condizioni. Salterebbe la partita contro i neroverdi, potrebbe essere tra gli uomini a disposizione della sfida contro il Genoa del 13 gennaio, valida per la Coppa Italia. Ma l’obiettivo – spiegano a Skysport – è il recupero a pieno per la sfida contro i nerazzurri. Per la gara di San Siro dovrebbero recuperare, dopo essere stati positivi al covid19, anche Alex Sandro e Cuadrado ma bisognerà aspettare gli esiti dei tamponi.

(Fonte: SS24)