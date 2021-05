Juventus, Paratici: “In difficoltà economica come l’Inter? Parleremo con i calciatori e…”

Le parole dell'amministratore delegato bianconero prima del derby d'Italia

Daniele Vitiello

Fabio Paratici, amministratore delegato della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky prima del calcio d'inizio di Juventus-Inter di questo pomeriggio. Ecco le sue parole: "Juventus-Inter è sempre stata sentita, importante, al di là del fatto che loro siano qui già da campioni d'Italia. Il nostro futuro non dipende da una sola partita. I programmi non si fanno aspettando il risultato di una o due partite, ma guardando una stagione o più dinamiche che si sono succedute nel corso di una stagione. Noi siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare. Lo chiediamo ai calciatori e lo pretendiamo da noi stessi. Nessuno gioca per perdere nessuna partita, siamo tutti concentrati per vincere sempre e sarebbe stupido da parte nostra scegliere tra supercoppa e Champions League. Lo abbiamo fatto per undici anni e lo faremo anche questa settimana".

Conte poteva tornare?

"No. Siamo partiti con Sarri e siamo arrivati con Sarri, con in mezzo una leggenda metropolitana che è stata Guardiola sulla quale adesso possiamo sorridere. Con Sarri abbiamo vinto uno scudetto, questo non dimentichiamolo".

Situazione economica simile all'Inter?

"Il mondo del calcio deve essere attento ad una situazione di crisi. Noi siamo riusciti a mantenere gli impegni con i nostri giocatori e dipendenti fino ad oggi regolarmente, non abbiamo in programma manovre collettive. Parleremo con i giocatori in maniera individuale per capire se dovremo fare qualcosa e come farla".