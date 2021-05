Juve-Inter, anche Steven Zhang a Torino con i nerazzurri

Il presidente ha seguito la squadra nella trasferta per la sfida contro i bianconeri. Da quando è arrivato ha seguito le gare in casa della formazione di Conte

Anche Steven Zhang sarà a Torino per la gara che si giocherà tra la Juventus di Agnelli e la sua Inter. Il presidente nerazzurro ha seguito le partite in casa contro Samp e Roma ma non era andato a Crotone in trasferta, quella sera arrivò la vittoria che il giorno dopo (vista la mancata vittoria dell'Atalanta) valse il titolo.