Juventus, Paratici: “Scudetto ancora possibile. Stasera non decisiva”

Le parole del direttore sportivo bianconero a pochi minuti dal calcio d'inizio del match con la Lazio

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara con la Lazio. Ecco le sue parole: "Questo club ti porta ad essere sempre concentrato al 100%. Siamo a marzo, in un momento decisivo della stagione e siamo in gioco su tutti i fronti, giocando partite con una bella adrenalina. Cercheremo di portare a casa il risultato, al di là dei giocatori che mancano.

Ci sono ancora 13-14 partite, non sarà decisiva la gara di stasera, ma è un momento della stagione nel quale speri di essere ancora su tutti i fronti: finale di Coppa Italia, in corsa in Champions e in campionato con ancora abbastanza punti a disposizione per il risultato pieno. Cristiano Ronaldo? Giochiamo tante partite, di comune accordo con i calciatori l'allenatore sceglie la formazione giusta. Il mio rinnovo? Parlo tutti i giorni con il presidente perché è sempre molto presente. Abbiamo affrontato questo tema, non c'è alcuna fretta. Ne parleremo a tempo debito con la massima serenità".