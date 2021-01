Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe accelerato per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in forza al Genoa. Nelle ultime 48 ore, i contatti si sono intensificati e la Juventus preme per averlo già a gennaio con una formula alla Chiesa con pagamento rinviato a 18/30 mesi per una valutazione di circa 20 milioni di euro, che potrebbe calare anche con l’inserimento di contropartite da dare al Sassuolo.