Juventus, Weah si presenta: “Mio padre tifoso bianconero. Il mio ruolo…”

Le parole del nuovo acquisto bianconero: anche a Torino un figlio d'arte come Thuram all'Inter

Timothy Weah , neo acquisto dei bianconeri, che ai canali ufficiali del club ha speso le sue prime parole sulla nuova avventura in Italia: "Sono entusiasta, onorato e felice. È un sogno che si avvera, la Juventus è uno dei migliori club al mondo. Sono felicissimo di essere bianconero".

"Tutto. Il club, la sua storia, i giocatori, lo staff e la fiducia che tutti hanno riposto in me. Qui mi sento a casa, i tifosi sono venuti a salutarmi durante le visite mediche. Sono contento, mi sento a casa e non vedo l'ora di cominciare".