Milan, fischi su Kessie per mancato rinnovo. Pioli placa gli animi

L'ivoriano non ha trovato cn la società rossonera l'accordo per la firma sul prolungamento di contratto e i tifosi non lo perdonano

Eva A. Provenzano

Applausi per il Milan che è riuscito a superare l'Inter in classifica, ma fischi per Kessie quando è entrato in campo al posto di Diaz. Ieri a San Siro, i tifosi rossoneri - durante la gara poi vinta con la Samp - hanno espresso il loro malcontento nei confronti dell'ivoriano, reo di non aver rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Viene accostato a diversi club tra cui anche quello nerazzurro.

Stefano Pioli ha cercato di placare gli animi: «Non credo che sia la cosa giusta». La Stampa sulle parole dell'allenatore scrive: "È consapevole che il Milan è in lotta per lo scudetto e c'è bisogno di tutti. E non può permettersi di emarginare uno degli uomini decisivi dello scorso campionato".

(Fonte: La Stampa)