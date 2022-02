Repubblica: “L’Inter spinge per Kessie a zero. Possibile con queste 3 partenze”

L'invoriano è apprezzato - ovviamente - dallo staff tecnico e dalla società, decisa a puntare di nuovo sui parametri zero

C'è ancora molto, se non tutto da giocarsi, ma il focus dell'Inter è già proiettato anche sul futuro. La dirigenza nerazzurra sta infatti programmando le mosse in vista della prossima estate e puntano su un altro colpo in stile Calhanoglu, con sgarbo sempre al Milan. Spiega infatti Repubblica: "Viste le tre partenze che dovrebbero concretizzarsi tra qualche mese, da Vecino – scadenza di contratto a giugno – e Vidal (anche se sul contratto del cileno in scadenza a giugno c'è l'opzione rinnovo fino al 2023) a Sensi, ora in prestito alla Sampdoria e nel mirino di diverse società di Serie A.