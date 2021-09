Milan, Pioli: “Vorrei che Kessie firmasse. Scudetto? Serve continuità per puntarci”

Il tecnico rossonero, alla vigilia della gara contro la Lazio, ha parlato del centrocampista e della corsa al titolo

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nella conferenza stampa che precede la sfida contro la Lazio, ha parlato della gara ma anche del titolo. «Per puntare allo scudetto dovremo evitare l’errore dell’anno scorso. Per metà stagione abbiamo avuto molta continuità, poi l’abbiamo persa un po’, soprattutto nell’ultimo quarto di campo. Io continuo a dire che sette squadre sono davvero forti, la differenza si potrà fare non solo negli scontri diretti ma facendo più punti possibili contro chi non fa parte di questo gruppo».