Klopp: “Ma come fa la Juve a non avere 10 punti di vantaggio? Mai vista squadra così forte”

Jurgen Klopp vota Juve. Secondo il tecnico del Liverpool, è proprio la Juventus la squadra favorita per la vittoria in Champions League: “I bianconeri erano i miei favoriti già prima dell’inizio della stagione – ha spiegato lo stesso Klopp in esclusiva al The Guardian -. Evidentemente non guardo abbastanza il calcio italiano, perché non riesco a capire come mai la Juventus non abbia dieci punti di vantaggio in campionato sulle altre. E’ la squadra più forte che abbia mai visto in vita mia. Ha giocatori di qualità, è pazzesca”.

Le altre

“Anche il Bayern è fortissimo, il Psg è incredibile quando tutti i giocatori sono in forma. Non si può mai escludere il Barcellona e il Manchester City, che avrà nella Champions un suo grande obiettivo. Non ho idea di dove possiamo arrivare, ma non c’è ancora bisogno di pensarci perché al momento tutto ciò su cui dobbiamo concentrarci è l’Atletico per martedì”.