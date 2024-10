La frattura scomposta alle costole può essere arginata con una protezione da impiegare in partita: il calciatore valuterà di volta in volta con lo staff medico

Koopmeiners è alle prese con una lieve frattura scomposta della costola. Solitamente per questo tipo di infortunio servono 3-4 settimane ma lo staff medico della Juventus sta pensando, forte di un'esperienza precedente con Locatelli, ad una protezione sulla zona. Si accorcerebbero i tempi di recupero. "Il calciatore molto probabilmente non ci sarà con la Lazio. Molto dipende dalla sopportazione del dolore, sicuramente si può mettere una protezione per non prendere ulteriori colpi ma se fa tanto male come è successo col Cagliari diventa complicato gestire il dolore", ha spiegato a Skysport l'inviato a seguito della Juve, Giovanni Guardalà.