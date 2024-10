E' stata una sosta Nazionali che, a differenza del passato, non ha privato Simone Inzaghi della quasi totalità della rosa

E' stata una sosta Nazionali che, a differenza del passato, non ha privato Simone Inzaghi della quasi totalità della rosa. L'allenatore dell'Inter, come scrive il Corriere dello Sport, ha potuto lavorare con gran parte della difesa, ma anche con Mkhitaryan, che aveva gran bisogno di tirare il fiato e di allenarsi ad Appiano per tornare alla forma migliore: