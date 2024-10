Domani sarà anche il giorno del rientro in gruppo di Nicolò Barella in vista della gara contro i giallorossi ma anche in vista dei prossimi impegni con Young Boys in Champions e con la Juventus in campionato. Buchanan sta meglio ma rientrerà in gruppo più avanti. Mercoledì rientreranno alla Pinetina Calhanoglu, Asllani, Thuram e i giocatori convocati dalla Nazionale italiana: Bastoni, Dimarco e Frattesi. Giovedì rientreranno invece Lautaro Martinez, Taremi e Zielinski. Tra giovedì e venerdì Inzaghi avrà quindi la squadra al completo. Sabato la rifinitura per la gara dell'Olimpico di domenica sera.