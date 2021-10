Napoli, Koulibaly: “Scudetto? Ancora presto. Non siamo a +10. A marzo…”

Il difensore di Spalletti ha parlato dopo il pareggio contro la Roma e si è soffermato sulla corsa al titolo

«Vogliamo sacrificarci per tutti quando siamo in campo. Tutti sono a disposizione, nessuno è egoista in campo e si vede bene. Dobbiamo continuare così pensando che tutti vorranno fare punti contro di noi. Dobbiamo cercare di restare uniti fino alla fine. Scudetto? Troppo presto. Anche se abbiamo vinto tante partite finora, con questo pareggio non siamo davanti di dieci punti, siamo primi con il Milan. Vedremo nei prossimi mesi, adesso vogliamo vincere più gare che possiamo e se ne riparlerà a marzo-aprile».