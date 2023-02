Milan, Krunic: “C’è poco di positivo, ma non abbiamo concesso tanto”

"Il derby è una partita importante, c'è poco di positivo. Ma abbiamo reagito bene nel secondo tempo, questo è un aspetto positivo. Siamo più uniti di prima, proviamo a lavorare di più in vista della prossima partita. Nelle ultime partite avevamo fatto male, ci stava di cambiare qualcosa. Il rammarico è non aver messo in campo tante cose che avevamo provato in allenamento. Noi proseguiamo e ci crediamo. Non abbiamo concesso tanto, era quello che volevamo. Abbiamo preso gol da palla inattiva, su questo aspetto dobbiamo migliorare. Cosa ci è successo? Non saprei, siamo sempre un gruppo unito. Qualcosa non è come prima, ma dobbiamo provato a lavorare il più possibile per ritrovare l'entusiasmo di prima".