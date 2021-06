Lazio, l’ex Calisti: “Terrei Lazzari. Si può addestrare per la difesa a quattro”

Le considerazioni sull'esterno biancoceleste che piace anche all'Inter

Ernesto Calisti, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di TMW ha parlato dell'eventuale addio di Lazzari ai bianconcelesti. Il laterale piace anche all'Inter: "Io lo terrei, dicono tutti che non sia adatto alla difesa a quattro. Sicuramente ci può giocare, si deve applicare di più. Un giocatore così determinante lo terrei, si può addestrare per la difesa a quattro".