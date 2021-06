Inter, Biasin: “Post-Hakimi? Tra i tanti nomi, ce n’è uno da considerare credibile”

Così il collega sul mercato nerazzurro: "L’Inter incasserà poco più di 70 milioni, bonus compresi, perderà l’esterno destro “attuttafascia” forse più forte al mondo"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto così il punto sul mercato dell'Inter: "Hakimi giocherà nel Psg. Lo abbiamo scritto per sette giorni di fila (“è a un passo… è quasi fatta… Più o meno ci siamo…) e ora, dopo una settimana, ribadiamo il concetto: è quasi fatta. Anzi no, è fatta. L’Inter incasserà poco più di 70 milioni, bonus compresi, perderà l’esterno destro “attuttafascia” forse più forte al mondo ma… non poteva fare altrimenti. Trattasi di “sopravvivenza”. Ad oggi in casa Inter è arrivata un’unica offerta ed è proprio quella per il marocchino, pensare di sacrificare qualcun altro, semplicemente, non avrebbe avuto senso perché… al momento non c’è.