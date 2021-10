Lazio-Inter, Immobile ci sarà: tra domani e mercoledì l’attaccante rientrerà in gruppo

In vista della gara contro l'Inter in programma sabato, Ciro Immobile ha recuperato dalla lesione muscolare

Maurizio Sarri può sorridere. In vista della gara contro l'Inter in programma sabato, Ciro Immobile ha recuperato dalla lesione muscolare rimediata contro la Lokomotiv Mosca e tornerà a disposizione del tecnico. Come riporta Repubblica, il giocatore tra domani e mercoledì rientrerà in gruppo e sabato sarà in campo.