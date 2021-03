Lazio, Inzaghi: “Tutto il tempo di tornare tra le prime quattro in Serie A”

Le parole dell'allenatore biancoceleste dopo l'eliminazione in Champions League agli ottavi contro il Bayern Monaco

Eliminata dal Bayern Monaco in Champions, la Laziosi concentrerà sul campionato e su un posto in CL nella prossima stagione. Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, ha parlato della prestazione dei suoi e dei passi in avanti fatti negli ultimi anni: «Erano venti anni che non arrivavamo agli ottavi. Normale che ci siano dei passi da fare. L'altro grande passo è rimanere in questa competizione, sapendo che c'è tanta concorrenza in Italia. Dobbiamo fare le ultime undici partite in campionato nel migliore dei modi», ha detto.