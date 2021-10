Lazio, buone notizie per Sarri: Zaccagni e Immobile lavorano in vista dell’Inter

Il tecnico biancoceleste potrebbe recuperare entrambi i giocatori in vista della gara con l'Inter in programma dopo la sosta

Dall'infermeria arrivano buone notizie per Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta il Messaggero, sia Zaccagni che Immobile potrebbero essere a disposizione del tecnico in vista della gara con l'Inter. "L’ex giocatore del Verona, dopo essere rientrato in gruppo ieri, oggi ha partecipato alla prima partitella. Con l’Inter, Sarri dovrebbe contare pure si lui. Procede in modo cauto Immobile che sta proseguendo il suo lavoro in palestra senza problemi".