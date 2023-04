Lazio, Sarri: “Farei una serie sull’ arbitraggio di oggi. Spero lo fermino”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara persa oggi contro il Torino dai suoi. Queste le parole del tecnico toscano: “L’arbitraggio è stato discutibile. Bisogna fare un plauso ai ragazzi, perché sono riusciti a non dare fuori di testa. Si poteva finire anche in 10 o in 9. Ci siamo sentiti fortemente penalizzati. La partita era difficile, lo sapevamo. A livello di spirito la partita l’abbiamo fatta”.