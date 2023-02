Lazio, Sarri: “Vinto una gara sporca, solo 10′ di sbandamento. Contro il Napoli…”

Maurizio Sarri , allenatore della Lazio , ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 1-0 contro la Sampdoria. Queste le sue considerazioni: "Era normale che non fossimo al massimo della brillantezza, avendo in campo 5-6 giocatori che sono scesi in campo giovedì. Abbiamo forzato i rientri di giocatori che hanno avuto problematiche abbastanza serie come Milinkovic-Savic, Pedro e Zaccagni. Esclusi dieci minuti di sbandamento a inizio ripresa, la squadra mi è piaciuta: abbiamo mantenuto un atteggiamento serio. E' diventata una vittoria di una partita sporca, anche se abbiamo avuto 8-9 palle gol abbastanza nette".

"Luis Alberto sa quello che chiedo alla squadra. Ad un certo punto della stagione, l'ho visto allenarsi in un modo completamente diverso con una determinazione che non avevo mai visto in lui: cambiando modo di allenarsi, sta avendo un periodo straordinario. La gara col Napoli? Negli ultimi tempi, giochiamo quasi sempre con squadre che sono scese in campo un paio di giorni prima di noi. In questa bolgia di partite da fare, è difficile stilare il calendario. Andremo lì a giocarcela, sappiamo che il Napoli è più forte di noi ma non possiamo rinnegare le nostre filosofie. Ci sta che giochino molto di più loro, in questa stagione sono nettamente superiori a tutti".