Serie A, Lazio-Sampdoria 1-0 risultato finale: i biancocelesti si avvicinano all’Inter

Anche la Lazio, dopo il Milan, approfitta della caduta dell'Inter a Bologna. I biancocelesti di Sarri hanno battuto in casa la Sampdoria questa sera 1-0. A decidere il match dell'Olimpico una bella rete di Luis Alberto a circa dieci minuti dal triplice fischio: lo spagnolo è stato bravo a trafiggere Audero con un tiro a giro dal limite dell'area. La Lazio si porta così a 2 punti dall'Inter, a quota 45. Domani sarà il turno della Roma, che scenderà in campo in casa della Cremonese.