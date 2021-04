Lazio-Torino, il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il caso il 13 maggio

Il club biancoceleste ha fatto ricorso all'organo di garanzia dello sport perché il 2 marzo il Toro non si è presentato per i casi di covid19

Il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il caso Lazio-Torino il 13 maggio alle 14. Il club di Lotito aveva presentato ricorso all'organo di garanzia dello sport in merito alla mancata disputa della sfida contro il Toro. Era in programma il 2 marzo la il club granata non si era presentato per i casi di coronavirus che si erano manifestati all'interno del gruppo squadra.