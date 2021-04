CorSera – Serie A, 7 club volevano Marotta presidente di Lega. Oggi chiederanno dimissioni

Il CorSera illustra il piano che sette società di Serie A avevano quandochiesero le dimissioni di Dal Pino dalla presidenza della Lega

"Il folle progetto di operare un cambio al vertice di via Rosellini è naufragato come uno degli effetti collaterali della diaspora verso la Superlega. Le sette società che avevano accusato Dal Pino di mala gestio — ovvero Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona — nutrivano il piano di insediare ad interim Luca Percassi, in attesa di provvedere a fine stagione alla nomina di Beppe Marotta, come presidente operativo al fianco di Luigi De Siervo. Operazione destinata a fallire, considerando che oggi, anche se il manager interista non farà il primo passo, qualche collega chiederà che il dirigente nerazzurro rimetta il mandato di consigliere federale".