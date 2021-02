CdS – Lazio, le ultime di formazione verso l’Inter: una sola assenza per Inzaghi

Anche Patric è tornato a disposizione del tecnico biancoceleste che ha un discreto margine di manovra nelle scelte di formazione

Procede anche il cammino di avvicinamento della Lazio alla gara di domenica sera. I biancocelesti affronteranno l'Inter praticamente al completo, come ribadisce anche il Corriere dello Sport: "Simone spera di arrivare a Milano con tutti a disposizione, l’unica eccezione sarà Luiz Felipe. Ha ritrovato Patric dopo la squalifica (ha saltato il Cagliari), deve decidere se rilanciarlo a San Siro o se confermare Musacchio. Lo spagnolo, dimenticando gli strafalcioni, è ideale per il gioco inzaghiano, è uno dei registi arretrati. Domenica scorsa Musacchio non è stato coinvolto nel palleggio, è un marcatore. Contando sulla disponibilità di Acerbi non resta che assegnare il posto sul centrodestra. A sinistra ci sarà Radu. Il centrocampo ha i posti assicurati, sono di Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Marusic. Correa fa coppia fissa con Immobile. Caicedo è andato in panchina contro il Cagliari, strapperà la seconda convocazione di fila dopo gli stop provocati dalla fascite plantare, spera di trovare altro spazio in corsa. Pereira e Muriqi sono i cambi dell’ultima mezzora, la presenza del Panterone limita le loro possibilità. Hanno l’obbligo di farsi trovare pronti".