Inter corazzata, Conte con Lazio e Milan spera nel dato mai raggiunto

I dati sulla retroguardia nerazzurra che confortano il tecnico in vista del doppio impegno importante in ottica scudetto

L'Inter si rituffa nel campionato, unico obiettivo ormai a disposizione. La squadra di Conte ha però dalla sua ottimi dati. Particolare ottimismo arriva dalla difesa nerazzurra, come spieg il Corriere dello Sport: "Ben corazzata, questa Inter, nonostante molti tentativi di sorpasso andati a vuoto e adesso pure una Coppa Italia che ha detto male. Quello dei clean-sheet, le partite concluse senza prendere gol, è però uno dei dati migliori che Conte può sfoderare. Cercando la sequenza inedita, mai riuscita da quando è sulla panchina nerazzurra. Al momento sono quattro partite di seguito in campionato chiuse a porta inviolata. Nella striscia da immacolato di Handanovic non c'è lo 0-0 di martedì allo Stadium, quello fa statistica a parte - nelle ultime sette gare assolute, la difesa è stata perforata solo in due occasioni - ma è tra gli appunti di viaggio in bella mostra. All’Inter in questi due anni non è ancora capitato un pokerissimo (bisogna tornare all'aprile 2018) in serie A. Si era arrivati al massimo a quattro, come ora, al tramonto dello scorso campionato".