Gazzetta conferma: “Leao verso il forfait con l’Inter. Ecco cosa filtra dal Milan”

Con ogni probabilità, Rafael Leao non giocherà l'andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter . La Gazzetta dello Sport, infatti, conferma quanto riferito da FCInter1908.it riguardo alle condizioni dell'attaccante portoghese, che evidentemente non ha recuperato dall'infortunio contro la Lazio di sabato. Scrive la rosea:

"Nulla è ancora scritto nero su bianco, però l’orientamento di base conduce verso il no. Quanto meno sull’ipotesi di vederlo addirittura titolare, situazione a sorpresa che Pioli in persona non aveva escluso in vigilia. Per adesso, comunque, siamo ancora nella fase in cui Leao e il Milan si stanno teoricamente tenendo aperte tutte le strade".