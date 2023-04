Napoli, Spalletti: “Col Milan gara delicata mentalmente, oggi era fondamentale vincere”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato così la vittoria dei suoi sul campo del Lecce per 2-1:

"Ho a che fare con calciatori che sanno valutare da soli i comportamenti da avere nelle partite. Questo è un campo difficile, il Lecce ha fatto risultati importanti contro tutte le grandi, è una squadra che si esalta nella qualità alta. E' messa benissimo in campo e l'ho detto anche a Baroni. Non era facile portare a casa il risultato dopo quella sconfitta lì, dopo qualche acciacchetto fisico, nella settimana del Milan. Questo risultato ci dà tranquillità per preparare bene le prossime partite".