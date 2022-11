Lichtsteiner: “Juve-Inter match speciale, non è mai come le altre partite”

"Tutte le partite sono importanti, ma Juve-Inter è speciale. Una grande rivalità. Tutte e due vogliono vincere, per i tre punti e per risalire in classifica, ma soprattutto perchè è il derby d'Italia. Alla fine dei novanta minuti è una partita come le altre, certo, ma prima e durante c'è più pressione e devi curare ogni dettagli"