Europei, Lichtsteiner: “Francia favorita. Italia? Giocatori di livello mondiale, Mancini top”

Stephan Lichtsteiner, ex giocatore di Juventus e Lazio, ha risposto così alla domanda sulla favorita degli Europei

«La mia favorita è la Francia, però l’Italia può vincere l’Europeo per tanti motivi. Innanzitutto ha un ottimo allenatore: Mancini sta facendo da tempo uno splendido lavoro. Nella rosa ci sono giocatori forti, di livello mondiale, un bel gruppo. Poi l’Italia ha il vantaggio di giocare la prima fase interamente in casa evitando anche viaggi dispendiosi dal punto di vista fisico. La Svizzera, ad esempio, ha iniziato a Baku che è lontanissima: quando andai lì per la finale di Europa League con l’Arsenal contro il Chelsea non si arrivava mai. Poi si è trasferita a Roma per la partita di stasera e dovrà tornare in Azerbaigian per la sfida con la Turchia. La stanchezza può incidere e l’Italia all’inizio non avrà questo problema».