"Via libera". Recita così il titolo sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 20 luglio 2021 in merito alla Juventus

Matteo Pifferi

"Via libera". Recita così il titolo sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 20 luglio 2021 in merito alla Juventus. "Locatelli sempre più vicino alla Juve. Accordo fra Dragusin e il Sassuolo che va in pressing sul Lugano per il sostituto naturale nel ruolo del campione d'Europa: Lovric". Di spalla spazio a Schwazer mentre in taglio basso si parla del rinnovo Kessie-Milan, Amrabat-Torino e l'omaggio a Vialli.

EDICOLA TS – Locatelli sempre più vicino alla Juve. Accordo Dragusin-Sassuolo