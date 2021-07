Inter, retroscena Locatelli: Marotta sognava lo sgarbo alla Juventus, ma…

Il centrocampista del Sassuolo piace parecchio all'ad nerazzurro, ma non è mai potuta partire una trattativa

Manuel Locatelli è uno dei giovani emergenti più richiesti sul mercato: protagonista con il Sassuolo, nel recente Europeo ha conquistato la ribalta internazionale, e il suo nome è finito sul taccuino di diversi top club. In Italia è seguito con insistenza dalla Juventus, ma anche l'Inter si è mostrata interessata. Tuttavia, come scrive il Corriere dello Sport, una trattativa vera e propria non è mai potuta partire: "Le difficoltà economiche dell'Inter stanno impedendo a Marotta di fare uno sgarbo alla Juventus su Locatelli. Da tempo l'ad si è informato con il collega Carnevali sulla situazione dell'azzurro e sulle condizioni alle quali sta trattando con la Signora. Se non avesse le mani legale, avrebbe già sorpassato Cherubini perché Locatelli gli piace".