Loftus-Cheek: “Derby, non vedo l’ora: Inter forte ma anche noi lo siamo. Lautaro ha…”

"Com'è nata l'opportunità al Milan? Con il Chelsea abbiamo giocato contro in Champions League, il Milan ha dimostrato di essere interessato a me. Non ci stavo pensando troppo, la stagione al Chelsea era ancora lunga, ma verso la fine le cose sono cambiate. Il Milan poi è sempre stato un grande club, dopo aver parlato con Pioli mi sono convinto a trasferirmi qui".

"Ho giocato in molti ruoli durante la mia carriera, negli ultimi due anni prevalentemente in posizione difensiva e per me non era una cosa naturale. Mi è sempre piaciuto avere la palla tra i piedi, avere la libertà di creare, di essere determinante. Nelle ultime due stagioni non l'ho potuto fare, quel modo di giocare non mi rendeva felice. Ora invece sono qui e gioco in una posizione dove ho più libertà, quindi mi sento bene".