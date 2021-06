Longhi: “Ronaldo? Sarebbe meglio divorziare dalla Juve. Il problema…”

Le considerazioni del giornalista sul futuro dell'attaccante eliminato agli ottavi di finale dell'Europeo

Bruno Longhi, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo che non ha mostrato il meglio di sé all'Europeo: "Tenere lui o prendere Pogba? La cosa migliore sarebbe divorziare col portoghese, farebbe bene a entrambi. Il problema è che cedere Ronaldo è cedere un 'azienda e non un semplice calciatore. Chi è disposto a sobbarcarsi una spesa simile? Riuscire a definire questa operazione è quasi impossibile. Aere poi il Pogba attuale...è monumentale. Uno così chi non lo vorrebbe?".