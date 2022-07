Milan, Maldini: “Ricordiamoci di come siamo arrivati alla vittoria. L’ultima stagione…”

"Si riparte, le vacanze sono state meritiate. La scorsa stagione è stata fantastica: abbiamo ancora l'eco di quello che è stato, ma dobbiamo ricordarci come siamo arrivati a questa vittoria e ora dobbiamo voltare pagina. Dobbiamo ricordarci come siamo arrivati alla vittoria e dimenticare quella cosa inebriante che è successo dopo Sassuolo. L'anno scorso ha cementato gruppo e le nostre convinzioni, ma si riparte. Ogni anno è diverso. Siamo a ranghi ridotti, perché molti giocatori sono stati impegnati con le nazionali, ma dal 15-16 avremo tutti a disposizione. Manca un po' quello spirito di squadra dato che molti non si conoscono, ma da domani sarà routine anche se io dico sempre che a Milanello ogni giornata debba essere vissuta come qualcosa di speciale".