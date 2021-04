Maldini: “Superlega? Non sapevo niente, hanno deciso più in alto. Principi sport sono altri”

Il dirigente milanista ha commentato quanto successo con i dodici club della Superlega

-La storia del Milan è sempre stata una storia di Champions League, come poteva un dirigente come te accettare la Superlega?

Non sono mai stato coinvolto nella discussione della Superlega, ho saputo tutto domenica sera come voi dopo il comunicato congiunto dei club. È una cosa che si decide a livello più alto rispetto al mio ruolo dirigenziale.

Volevo finire un concetto: non saperlo non mi esenta da responsabilità di scusarmi con i tifosi, non solo quelli del Milan. Anche tutti gli altri tifosi in generale che si sono sentiti traditi nei principi fondamentali dello sport. Che al Milan abbiamo sempre rispettato. Questo mi sento di dire. Poi è ovvio che i ricavi e la sostenibilità sono importanti. Se c'è un insegnamento da questa vicenda è che ci dobbiamo chiedere fino a che punto ci possiamo spingere. Sicuramente non cambiare i principi di sport fatti di meritocrazia e sogni aperti a tutti.