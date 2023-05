Marchetti (Sky): “Divorzio Allegri-Juve? Ecco perché sarei sorpreso”

Allegri è vicino all’addio alla Juventus? Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha risposto così alla domanda ai microfoni di TMW Radio: “Non sono convinto che Allegri possa andar via, non vedo perché la Juve non debba andar avanti. Per una questione economica, perché Allegri costa. Per una questione tecnica, perché trovare un allenatore che possa risolvere le questioni della Juve non è facile. E anche perché in questo momento non c’è un direttore sportivo e quindi chi lo sceglie? Per queste motivazioni sarei sorpreso se Allegri non fosse l’allenatore della Juventus il prossimo anno.