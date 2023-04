Marcolin: “Napoli, possibile calo fisico. Osimhen? Scommetto che…”

La sconfitta può essere salutare, il Napoli forse dava troppe cose per scontate e lo stesso sorteggio Champions per qualcuno era considerato favorevole. E invece non è così, la sconfitta laverà la testa ai calciatori. In campo deve esserci un piano B, forse Spalletti, di fronte ad un Milan che aveva incartato il Napoli bloccando il centrocampo, poteva provare qualcosa di diverso, abbassare le mezze ali, Anguissa in particolare, al fianco di Lobotka per fare una diga, ma è chiaro che è stata una serata storta in cui non ti riesce nulla.