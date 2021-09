Mazzarri: “Voglio che il Cagliari abbia un certo spirito. Nandez? Agire con tempi giusti”

Il tecnico torna ad allenare in Serie A. Affronterà la Lazio con il club rossoblù e ha parlato anche del giocatore che piaceva all'Inter

Mazzarriè tornato ad allenare in Serie A e oggi ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa che precede la gara del suo Cagliari con la Lazio. «A livello ambientale, accoglienza e strutture le ho trovate eccezionali. In tre giorni ovviamente non sarebbe serio dare delle impressioni, però sento che la squadra è motivata. La gara di domani sarà il primo banco di prova per testare le reazioni dei ragazzi. Voglio che il Cagliari abbia un certo spirito. Il mio sogno, con un po’ di tempo e un progetto intelligente, è che si possa puntare a fare bene ora e cercare di crescere in futuro», ha detto a proposito della sua nuova avventura.