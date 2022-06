Sky – Mercato, Acerbi: contatti Milan-agente. Politano, Gattuso lo vuole a Valencia

Per ora i rossoneri non hanno imbastito una vera e propria trattativa con la Lazio. Il tecnico italiano vorrebbe portare l'ex Inter in Liga

Francesco Acerbi potrebbe sbarcare al Milan. A Skysportparlano di diverse piste che i rossoneri starebbero prendendo in considerazione per la difesa e tra queste ci sarebbe quella che porta al calciatore della Lazio. Non sarebbero state avviate delle vere e proprie trattative con la Lazio, per ora il club avrebbe preso contatti solo con l'agente del calciatore.