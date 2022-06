Politano: “Scudetto? Potevamo fare di più. Futuro? Vedremo. Mi piace…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Matteo Politano ha fatto un bilancio della sau stagione con la maglia del Napoli. Il giocatore ha parlato anche del suo futuro: "Sicuramente a livello personale in quest'annata mi aspettavo e volevo fare di più, a livello di squadra siamo contenti di aver raggiunto l'obiettivo che volevamo che non era semplice, anche se potevamo fare qualcosa in più. Siamo contenti di aver raggiunto la Champions che era importante. Per il futuro vedrò con il mio agente e la società, ora mi godo le vacanze, decideremo tutti insieme cosa fare. La paella valenciana? Mi piace molto".