Repubblica – Neymar sarà accontentato? Messi nel mirino di Ronaldo che può lasciare la Juve

Le parole di Neymar su Messi scuoteranno il calciomercato mondiale della prossima estate? Ipotesi di cui parla il quotidiano La Repubblica. Il brasiliano vuole tornare a giocare con l’argentino, come ai tempi del Barcellona. Ma – anche se il ritorno di Laporta potrebbe cambiare le cose, difficilmente i due potrebbero ritrovarsi in Spagna. E allora si pensa al City, oppure chissà, al PSG. “Non tutti i desideri dei campioni possono essere esauditi, specie quando non tengono conto del tempo che passa e degli effetti del coronavirus. Per questo, anche un eventuale addio di Ronaldo dalla Juve, con un altro anno di contratto, è tutto da considerare e può anche essere legato alle manovre di Messi e Neymar”, scrive il quotidiano romano. Cr7 e la squadra bianconera al momento cercano il primo posto nel girone di Champions e sfideranno per questo il Barcellona nell’ultima partita della prima parte della competizione.

Ronaldo rispetto a Messi è in svantaggio quanto a gol segnati, ha perso la finale di Champions 2009 a Roma ha vinto meno faccia a faccia rispetto a La Pulce, in 35 incontri ne ha vinti solo 10, con 16 k.o. Ha anche un pallone d’oro in meno e vuole raggiungerlo. Si rinnova la sfida della nostra era del calcio.

(Fonte: La Repubblica)