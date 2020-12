Neymar chiama Messi: “Voglio giocare di nuovo con lui. Dobbiamo farlo la prossima stagione”

Il futuro di Leo Messi rimarrà sospeso almeno fino al 24 gennaio. In quella data verrà eletto il nuovo presidente del Barcellona e si capirà se ci sarà ancora margine per prolungare il suo contratto con il club blaugrana. Intanto, Neymar da Parigi ha lanciato un chiaro invito all’attaccante argentino, suo ex compagno di squadra. Queste le parole pronunciate un po’ a sorpresa ai microfoni di ESPN che hanno fatto subito il giro del mondo: “Quello che voglio più di tutto è giocare di nuovo con Messi per potermi divertire ancora una volta in campo con lui. Può giocare al mio posto, non ho problemi! Ma voglio giocare con lui il prossimo anno, di sicuro. Dobbiamo farlo la prossima stagione”.