Milan-Spezia, il Codacons chiederà alla FIGC di rigiocare. Regolamento chiaro

L'errore di interpretazione dell'arbitro Serra ha scatenato i tifosi del Milan e l'Associazione dei Consumatori si è esposta in merito

Ma il regolamento parla chiaro. Per ripetere una partita serve un grave errore tecnico ammesso dallo stesso direttore di gara sul referto. L'arbitro però in questo caso ha commesso un errore di interpretazione perché non ha concesso un vantaggio.