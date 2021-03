Milan, Brahim Diaz: “Stiamo male, ma lotteremo per vincere il campionato”

Le parole del calciatore rossonero dopo l'eliminazione dall'Europa League per la sconfitta al Meazza contro lo United

Brahim Diaz, calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'indomani dell'eliminazione dall'Europa League dei rossoneri. Queste le sue parole: "Siamo arrabbiati, ma anche un po' tristi, perché meritavamo di più. Stiamo male, ma dobbiamo pensare alla prossima partita e dobbiamo concentrarci su questo. Oggi è un giorno di riflessione per la squadra. Siamo un gruppo unito, non è mancata esperienza, ma i piccoli dettagli che fanno la differenza nel calcio. Siamo il Milan e lotteremo fino alla fine per provare a vincere il campionato. Io vengo da un infortunio, ma sono disponibile e spero di poter fare la differenza insieme ai miei compagni. Ibrahimovic spinge sempre a dare il massimo e dà consiglio per aiutarci a fare meglio, è importante che sia tornato. Andiamo avanti tutti uniti per vincere le partite che mancano".