Milan, Furlani: “Con la Juve partita importante come le altre. Preparati al meglio”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara di questa sera contro la Juventus. Queste le sue considerazioni: "Se ora sono più milanista rispetto a quando sono arrivato? No, lo sono sempre stato. È una partita importante, ma lo sono tutte. E ci prepariamo al meglio, noi come i nostri tifosi, che accorrono sempre numerosi. Per questo li ringraziamo, oggi come sempre".