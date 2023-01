Milan, Giroud: “Abbiamo perso solidità, era la nostra forza l’anno scorso. Con l’Inter…”

La fotografia di Oliver Giroud è nitida, dopo il ko contro il Sassuolo per 5-2 di oggi: ecco le sue parole

"Abbiamo perso la solidità, che era la nostra forza dello scorso anno". La fotografia di Oliver Giroud è nitida, dopo il ko contro il Sassuolo: "Non voglio parlare dei giocatori che mancano, ma quelli che ci sono devono dare di più. Io compreso. Dobbiamo lavorare di più ed essere più concentrati, come sul gol preso su calcio d'angolo o sui due gol annullati per il fuorigioco". Giroud tenta di guardare avanti: "Abbiamo l'opportunità di alzare il livello con l'Inter, settimana prossima. Poi con la Champions"