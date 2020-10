Il Milan si prepara al derby: Ibra vuole esserci. Da verificare le condizioni di Rebic

“È una partita che Zlatan sente tantissimo e che non vorrebbe perdere per nessuna motivazione al mondo, ma tutto sta al suo organismo e a quando riuscirà a espellere definitivamente il coronavirus dal suo corpo, immunizzandosi”, scrive TuttoSport a proposito dello svedese. Anche Duarte è ancora in isolamento.

Ma tengono banco al Milan anche le condizioni di Ante Rebic. Si è fatto male al gomito sinistro nella gara contro il Crotone e le sue condizioni sono da valutare settimana prossima. Qualora Rebic non dovesse essere a disposizione per il derby, uno dei candidati a prendere il suo posto dal primo minuto è Brahim Diaz che è arrivato dal Real Madrid.

(Fonte: TS)