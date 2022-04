Lesione al menisco interno per Florenzi: domani si opera. Salta Inter-Milan

La squadra rossonera perde il giocatore che ieri aveva giocato nel finale di gara col Bologna al posto di Calabria: problemi ad un ginocchio

Una tegola per Pioli e i suoi perché gli esami hanno evidenziato una lesione del menisco interno. Verrà operato in artroscopia a Roma dal Professor Mariani. Bisognerà attendere l'operazione per stabilire i tempi di recupero del terzino che però salterà sicuramente gli impegni imminenti della squadra rossonera, le prossime due di campionato e probabilmente anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.